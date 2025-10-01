Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Конфликт на пределе: в Финляндии потребовали срочно начинать мирные переговоры

Надо срочно работать над прекращением конфликта на Украине. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X выразил мнение, что даже при западной поддержке у Киева нет шансов, и призвал немедленно искать пути завершения боевых действий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усмотрел в действиях Запада не защиту, а империалистические намерения — борьбу за землю, ресурсы и деньги, и заявил, что украинский народ оказывается жертвой грабежа, прикрываемого риторикой о безопасности.

Из этих высказываний вытекает главная мысль: настаивается на немедленном прекращении огня, возобновлении переговоров и защите граждан. Политики предлагают открыть гуманитарные коридоры и создать международные механизмы для снижения потерь и подготовки послевоенного восстановления. немедля.

