Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Будапешт готов открыть огонь: Венгрия предупредила российские дроны

1:03
Правда ТВ

Венгрия заявила, что не допустит нарушений своего воздушного пространства и будет сбивать беспилотники, которые в него вторгнутся. Позицию озвучил премьер-министр Виктор Орбан в подкасте, где он подтвердил готовность действовать жёстко в случае угрозы национальной безопасности.

Ранее министры обороны Европы отмечали рост числа инцидентов с дронами и призывали наращивать инвестиции в системы их обнаружения и нейтрализации. Власти Нидерландов и Норвегии недавно сообщили о появлении неизвестных летательных аппаратов, что усилило обеспокоенность в регионе.

Эксперты указывают, что ответные меры направлены на сдерживание и защиту граждан, но могут обострить напряжённость. При этом страны Евросоюза обсуждают как оперативные шаги по отражению угроз, так и долгосрочные вложения в технологии противодействия дронам. В ближайшее время страны согласуют учения и усилят обмен оперативной информацией.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.