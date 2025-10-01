Будапешт готов открыть огонь: Венгрия предупредила российские дроны

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Венгрия заявила, что не допустит нарушений своего воздушного пространства и будет сбивать беспилотники, которые в него вторгнутся. Позицию озвучил премьер-министр Виктор Орбан в подкасте, где он подтвердил готовность действовать жёстко в случае угрозы национальной безопасности.

Ранее министры обороны Европы отмечали рост числа инцидентов с дронами и призывали наращивать инвестиции в системы их обнаружения и нейтрализации. Власти Нидерландов и Норвегии недавно сообщили о появлении неизвестных летательных аппаратов, что усилило обеспокоенность в регионе.

Эксперты указывают, что ответные меры направлены на сдерживание и защиту граждан, но могут обострить напряжённость. При этом страны Евросоюза обсуждают как оперативные шаги по отражению угроз, так и долгосрочные вложения в технологии противодействия дронам. В ближайшее время страны согласуют учения и усилят обмен оперативной информацией.