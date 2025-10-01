Россиян предупреждают о шестидневке: ноябрь начнётся не с отдыха

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя. Правительство заранее перенесло выходной день, и это затронет всех, кто работает по обычному пятидневному графику. Причина в том, что предстоящие праздничные даты совпадают с календарными выходными, и по нормам Трудового кодекса такие дни переносятся на ближайший рабочий.

Суббота, 1 ноября, станет рабочей, но ее сделают сокращённой. Независимо от того, сколько обычно длится смена, сотрудники отработают на час меньше. Зато понедельник, 3 ноября, превратится в официальный выходной. В итоге получится непрерывный отдых с 2 по 4 ноября, что позволит объединить обычные и праздничные дни без потери производства.

Такая схема применяется регулярно, чтобы соблюсти закон и одновременно сохранить ритм работы предприятий. Эксперты напоминают, что переносы помогают избежать разрывов в графике, хотя для сотрудников это означает временное изменение привычного режима. Многие воспринимают такие недели как вынужденную меру, но планирование заранее смягчает нагрузку и дает возможность спланировать отдых.