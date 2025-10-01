Павел Дуров раскрыл детали покушения: создатель Telegram рассказал о борьбе за жизнь

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о покушении на свою жизнь в беседе с американским подкастером Лексом Фридманом. Инцидент произошёл в 2018 году, однако точное место предприниматель не назвал.

По словам Дурова, он почувствовал резкое недомогание через час после возвращения в арендованный таунхаус. Состояние стремительно ухудшалось, начались сильные боли по всему телу.

"Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шёл туда, я ощутил, что моё тело стало отказывать", — пояснил он.

Вскоре основатель Telegram начал терять зрение и способность дышать. Он отметил, что был уверен в приближении смерти.

Следующим утром Дуров пришёл в сознание на полу, не имея возможности подняться из-за мышечной слабости. Полное восстановление заняло у него около двух недель.

В той же беседе IT-магнат раскритиковал смартфоны как инструмент отвлечения внимания.

"Я хочу сам решать, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании диктовали мне, о чём мне стоит думать", — заявил Павел Дуров, объясняя свой подход к цифровой гигиене.