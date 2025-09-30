Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде

1:00
Правда ТВ

Полина Диброва выступила с заявлением в своём Telegram-канале после официального расторжения брака с телеведущим Дмитрием Дибровым. Бывшая супруга медийной личности сообщила о намерении активно противостоять травле в свой адрес.

36-летняя модель призналась, что устала от постоянного потока негатива. Она объявила о планах покинуть страну для временного отдыха от сложившейся ситуации.

"Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментарих. Надеюсь, развязка близка", — написала Диброва.

Она также подчеркнула, что "травля однозначно будет должным образом оформлена и наказана".

Напомним, что 25 сентября Мировой суд Московской области официально расторг брак между Дмитрием и Полиной Дибровыми. Поводом для развода стал роман Полины с другом семьи Романом Товстиком

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.