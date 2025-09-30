Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Полина Диброва выступила с заявлением в своём Telegram-канале после официального расторжения брака с телеведущим Дмитрием Дибровым. Бывшая супруга медийной личности сообщила о намерении активно противостоять травле в свой адрес.

36-летняя модель призналась, что устала от постоянного потока негатива. Она объявила о планах покинуть страну для временного отдыха от сложившейся ситуации.

"Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментарих. Надеюсь, развязка близка", — написала Диброва.

Она также подчеркнула, что "травля однозначно будет должным образом оформлена и наказана".

Напомним, что 25 сентября Мировой суд Московской области официально расторг брак между Дмитрием и Полиной Дибровыми. Поводом для развода стал роман Полины с другом семьи Романом Товстиком.