Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы

Онколог Иржи Кубес назвал симптомы, которые могут указывать на рак предстательной железы. По его словам, болезнь часто протекает бессимптомно и обнаруживается уже на поздних стадиях, поэтому важно не игнорировать даже малейшие изменения.

Особое внимание стоит обратить на трудности при начале мочеиспускания, внезапное и сильное желание сходить в туалет, особенно ночью. Тревожными признаками также считаются слабый напор струи, ощущение неполного опорожнения, повторные позывы сразу после похода в туалет и наличие крови в моче или сперме.

При этом врач подчеркнул: такие симптомы не всегда означают рак. Они могут быть связаны с возрастными изменениями, доброкачественными образованиями или другими заболеваниями. Однако при их появлении необходимо пройти обследование у специалиста, ведь раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение.