Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака

Правда ТВ

Николь Кидман и Кит Урбан приняли решение о расставании после 18 лет супружеской жизни. По информации источников Daily Mail, причиной развода стали напряжённые рабочие графики и отсутствие близости между супругами.

Источник издания констатировал сложившуюся ситуацию.

"Кит почти не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Близости между ними нет, они просто живут по правилам брака", — пояснил собеседник.

Инициатором открытого разговора о проблемах в отношениях выступил 57-летний Урбан. По данным инсайдеров, Кидман была шокирована решением мужа обсудить кризис в их браке.

При этом источники не исключают возможности примирения.

"Между ними было много любви, и они, возможно, не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть условия для восстановления отношений", — отметил один из них.

В настоящее время кантри-певец продолжает мировое турне, а Кидман с двумя дочерьми находится в их семейном поместье в Нэшвилле. Пара воспитывает двух общих дочерей — 17-летнюю Сандэй Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет.