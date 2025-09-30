Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака

1:16
Правда ТВ

Николь Кидман и Кит Урбан приняли решение о расставании после 18 лет супружеской жизни. По информации источников Daily Mail, причиной развода стали напряжённые рабочие графики и отсутствие близости между супругами.

Источник издания констатировал сложившуюся ситуацию.

"Кит почти не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Близости между ними нет, они просто живут по правилам брака", — пояснил собеседник.

Инициатором открытого разговора о проблемах в отношениях выступил 57-летний Урбан. По данным инсайдеров, Кидман была шокирована решением мужа обсудить кризис в их браке.

При этом источники не исключают возможности примирения.

"Между ними было много любви, и они, возможно, не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть условия для восстановления отношений", — отметил один из них.

В настоящее время кантри-певец продолжает мировое турне, а Кидман с двумя дочерьми находится в их семейном поместье в Нэшвилле. Пара воспитывает двух общих дочерей — 17-летнюю Сандэй Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.