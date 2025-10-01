Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах

Правда ТВ

Первые сигналы болезни у домашних животных чаще всего проявляются в изменении привычного поведения, рассказал главный врач Крылатской ветклиники Дмитрий Дмитриев. Если активный питомец вдруг становится вялым, не подходит к миске или отказывается от еды — это повод насторожиться.

Важным индикатором являются и нарушения пищеварения. Рвота, диарея, расстройства стула — тревожные признаки, как и кашель или необычные звуки при дыхании. Они могут указывать на проблемы с лёгкими или сердечно-сосудистой системой.

Не стоит игнорировать и внешние проявления: частое чесание, раздражения на коже, выделения из глаз, изменение цвета слизистых, хромота или отказ опираться на лапу. Подобные симптомы встречаются у большинства домашних животных и требуют быстрой диагностики. По словам эксперта, чем раньше хозяин заметит изменения и обратится к врачу, тем выше шансы на успешное лечение питомца.