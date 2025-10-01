Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Профессию можно сменить с нуля: в этом поможет не резюме

1:07
Правда ТВ

Сменить профессию даже без опыта реально, если подойти к этому шагу с подготовкой и мотивацией, уверена владелица агентства Fresh Executive Search Виктория Никольская. Она пояснила, что для начальных позиций работодатели ценят готовность учиться, а вот для руководящих ролей уже нужен опыт.

Первый шаг — обучение с упором на практику. Курсы, где теория сочетается с реальными задачами, помогают понять специфику новой сферы и быстрее войти в профессию. Второй важный ресурс — поддержка знакомых и коллег. По словам эксперта, можно попроситься на стажировку к друзьям, чтобы "изнутри" освоить основы работы.

Особенно эффективно менять направление внутри компании: если сотрудник уже зарекомендовал себя, он может претендовать на перевод. Такой вариант даёт шанс безопасно освоить новые навыки и в будущем расширить карьерные возможности на внешнем рынке. Главное — сохранять настойчивость и проявлять интерес к обучению, тогда переход в новую сферу становится достижимой задачей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности
Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности
После трагической потери: Алёна Хмельницкая вернулась к любимому делу
После трагической потери: Алёна Хмельницкая вернулась к любимому делу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.