Профессию можно сменить с нуля: в этом поможет не резюме

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сменить профессию даже без опыта реально, если подойти к этому шагу с подготовкой и мотивацией, уверена владелица агентства Fresh Executive Search Виктория Никольская. Она пояснила, что для начальных позиций работодатели ценят готовность учиться, а вот для руководящих ролей уже нужен опыт.

Первый шаг — обучение с упором на практику. Курсы, где теория сочетается с реальными задачами, помогают понять специфику новой сферы и быстрее войти в профессию. Второй важный ресурс — поддержка знакомых и коллег. По словам эксперта, можно попроситься на стажировку к друзьям, чтобы "изнутри" освоить основы работы.

Особенно эффективно менять направление внутри компании: если сотрудник уже зарекомендовал себя, он может претендовать на перевод. Такой вариант даёт шанс безопасно освоить новые навыки и в будущем расширить карьерные возможности на внешнем рынке. Главное — сохранять настойчивость и проявлять интерес к обучению, тогда переход в новую сферу становится достижимой задачей.