Рабочий чат может оказаться ловушкой: мошенники маскируются под руководителей

Новые "рабочие чаты" в мессенджерах могут оказаться ловушкой для мошенников, предупреждает директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский. По его словам, злоумышленники всё чаще маскируются под работодателей, создавая фальшивые диалоги для сбора личных данных.

Эксперт отметил характерные признаки обмана: чат появляется внезапно, в нём только "руководитель", коллег почти нет. Далее следует срочный призыв — открыть документ, ответить на письмо или передать данные, причём часто в нерабочее время. Такие действия должны насторожить, ведь речь идёт о риске утечки персональной информации или даже доступа к госуслугам.

Чтобы не попасться, Дворянский советует сохранять осторожность и перепроверять любую подозрительную информацию. Если возникают сомнения, проще позвонить настоящему руководителю и уточнить детали. Внимательность и проверка фактов помогают вовремя распознать мошенников и сохранить свои данные в безопасности.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
