Собака плохо пахнет даже после купания: враг может прятаться в ушах или пасти

Иногда собака начинает неприятно пахнуть даже вскоре после купания. Причины могут быть разные, и каждая требует внимания. Садиться на запах помогают простые правила ухода.

Начните с ушей — именно они нередко становятся источником вони. Чистите их аккуратно ваткой или марлей с водой, а при признаках воспаления — отёке, зуде или выделениях — лучше показать питомца врачу. Не забывайте и про регулярное вычёсывание: оно убирает грязь и старую шерсть, а также распределяет естественные масла по всему покрову.

Важна и гигиена зубов: плохой запах часто идёт не от шерсти, а из пасти. Используйте собачью зубную пасту и щётку, а при необходимости — специальные лакомства для свежего дыхания. Не реже мойте подстилку: запахи и пыль легко переходят на питомца. Для быстрой свежести пригодятся сухие шампуни или влажные салфетки, а в особых случаях — лёгкий аромат для собак.

Не стоит забывать и про питание: качественный корм помогает не только здоровью, но и запаху. Если же неприятный аромат сохраняется, это может быть признаком кожных заболеваний. В таком случае визит к ветеринару обязателен. Все эти советы не заменяют купания, но помогают питомцу оставаться свежим и приятным между банными процедурами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
