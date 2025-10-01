Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Космическая пыль оказалась пушистой: молекулы формируются иначе, чем думали

Учёные пересмотрели взгляды на природу космической пыли. Оказалось, что мельчайшие частицы, из которых рождаются звёзды и планеты, вовсе не твёрдые крошки, а скорее «воздушные губки» с множеством микроскопических полостей.

Профессор Мартин МакКоастра из университета Хериот-Уатт в Эдинбурге отметил: такая структура делает частицы очень хрупкими и уязвимыми к излучению и столкновениям в межзвёздном пространстве. Эти выводы опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics Review. Подтверждение ранее дала миссия ESA «Розетта»: на комете 67Р были обнаружены пылинки с пористостью более 99%.

Исследователи полагают, что при высокой пористости площадь поверхности космической пыли оказывается куда больше ожидаемой. Это способно изменить представления о том, как формируются молекулы и зарождаются предпосылки жизни. Но остаются и сомнения: слишком рыхлая структура плохо объясняет данные телескопов. Поэтому учёные сходятся во мнении, что нужны новые эксперименты и наблюдения, чтобы поставить точку в этом споре.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
