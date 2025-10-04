Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Антарктида может утопить Италию: таяние льда грозит подъёмом океана на три метра

Недавнее исследование показало: если полностью растает западная часть антарктического ледового щита, уровень мирового океана поднимется более чем на 3 метра. Это поставит под угрозу прибрежные районы Италии — от Венеции и Равенны до Ливорно, Катании и Кальяри. Учёные из Университета Нового Южного Уэльса подсчитали, что даже при росте температуры океана всего на два градуса процесс таяния станет необратимым и приведёт к такому подъёму воды в течение тысячелетия.

По данным Climate Central, в зоне наибольшего риска окажется север Адриатики: Венеция и дельта По фактически уйдут под воду. Потеряют значительные территории и курортные города Романьи — Римини, Риччоне, Чезенатико. Уязвимыми станут и другие регионы: на Тирренском побережье — Ливорно, Марина-ди-Гроссето, Остия и Фьюмичино; в Кампании — Неаполь и прибрежные зоны Домицкого побережья. На юге под угрозой окажутся Сибарийская равнина в Калабрии, побережья Сицилии, а также Кальяри и Ористано на Сардинии.

Учёные подчёркивают, что полное таяние антарктических льдов в обозримом будущем маловероятно, однако отдельные регионы Антарктиды уже демонстрируют рекордное сокращение площади льда. Эксперты предупреждают: если будет пройден "порог невозврата", процесс растянется на века, и остановить его станет невозможно. Поэтому, считают исследователи, важно уже сейчас сокращать выбросы парниковых газов и защищать наиболее уязвимые территории.

