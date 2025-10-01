Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Грибки добрались до черёмухи и яблонь: садоводы предупреждают о монилиозе перед зимой

Садовод Александр Диряев поделился советами по подготовке огорода и сада к зиме. У него более сотни деревьев, десятки сортов яблонь и груш, есть абрикосы, вишни, черешни и даже гибрид черешни с вишней. Однако в последние годы растения всё чаще страдают от болезней, которых раньше почти не было.

По словам садовода, одна из главных проблем винограда сегодня — мильдью, разновидность мучнистой росы. Она поражает листья и ягоды, кусты теряют силу. Есть и другие грибковые болезни — оидиум и монилиоз, последний особенно опасен для косточковых культур. В этом сезоне, отмечает Диряев, монилиоз поразил даже терновник и черёмуху, которые считались устойчивыми. Болезнь добралась и до яблонь с грушами.

Опавшие и засохшие плоды, оставшиеся на ветках, становятся рассадником спор, которые зимуют до весны и разносятся насекомыми. Поэтому садовод советует обязательно проводить осенью искореняющую обработку, чтобы защитить растения и подготовить их к следующему сезону. Он напоминает: грамотный уход осенью напрямую влияет на урожай будущего года.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
