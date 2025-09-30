Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

После трагической потери: Алёна Хмельницкая вернулась к любимому делу

Актриса Алёна Хмельницкая объявила о возвращении к театральной деятельности. Такое решение она приняла после смерти бывшего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна.

В своём блоге Хмельницкая опубликовала видео с репетиций спектакля "Старший сын". Публикацию актриса сопроводила лаконичной подписью: "Мы снова в деле".

Премьера постановки с её участием состоялась 29 сентября на сцене театра "Русская песня".

Следующий показ спектакля запланирован на 9 ноября. В работе над постановкой задействованы Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин и Евгения Крегжде.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Причиной смерти стало длительное пребывание в коме, из которой режиссёр не вышел.

Церемония прощания прошла в Москве при участии коллег и друзей семьи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
