Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Доцент кафедры диетологии университета "РОСБИОТЕХ" Анастасия Лебедева рассказала, как правильно составлять рацион для малышей. Она отметила, что детям с их активным образом жизни необходимы углеводы — их можно получать из фруктов, овощей, соков, хлеба и макарон. Полностью исключать сладости тоже не стоит.

По словам специалиста, ребёнку младшего школьного возраста можно съедать до 10-15 граммов сладкого в день — это две конфеты, немного печенья или мармелад. Зефир и пастила более калорийны, поэтому их лучше ограничить одной штукой в сутки. При этом сладости допустимы только после полноценного приёма пищи.

Лебедева подчеркнула, что главное правило детского питания — умеренность. А ранее врач Зарема Тен напомнила о пользе абрикосов: они богаты витамином А, калием и антиоксидантами, полезны для сердца, кожи и зрения. Однако людям с диабетом или приверженцам низкоуглеводной диеты такие фрукты стоит употреблять осторожно.