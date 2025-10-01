Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания

Доцент кафедры диетологии университета "РОСБИОТЕХ" Анастасия Лебедева рассказала, как правильно составлять рацион для малышей. Она отметила, что детям с их активным образом жизни необходимы углеводы — их можно получать из фруктов, овощей, соков, хлеба и макарон. Полностью исключать сладости тоже не стоит.

По словам специалиста, ребёнку младшего школьного возраста можно съедать до 10-15 граммов сладкого в день — это две конфеты, немного печенья или мармелад. Зефир и пастила более калорийны, поэтому их лучше ограничить одной штукой в сутки. При этом сладости допустимы только после полноценного приёма пищи.

Лебедева подчеркнула, что главное правило детского питания — умеренность. А ранее врач Зарема Тен напомнила о пользе абрикосов: они богаты витамином А, калием и антиоксидантами, полезны для сердца, кожи и зрения. Однако людям с диабетом или приверженцам низкоуглеводной диеты такие фрукты стоит употреблять осторожно.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
