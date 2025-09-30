Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности

Правда ТВ

Реакция Аллы Пугачёвой на романтический пост Владимира Кузьмина спровоцировала обвинения в её адрес. Поводом стала публикация музыканта, посвящённая годовщине отношений с супругой Екатериной.

Кузьмин опубликовал снимок с женой и подписью о 24 годах совместной жизни. Это вызвало эмоциональный отклик Пугачёвой.

"Гений со своим ангелом-хранителем. Счастья вам, ребята!" — написала певица.

Данное высказывание раскритиковали некоторые блогеры. Они усмотрели в словах Пугачёвой неискренность. Поводом для критики стало её прошлое интервью, в котором она скептически высказалась о своих бывших отношениях.

"Какое лицемерие с вашей стороны после слов о мужчинах, что кроме двух, остальные — это была помощь другу!" — заявила блогер Нина Кузьменко.

История отношений Пугачёвой и Кузьмина насчитывает несколько десятилетий. В 1980-х годах они состояли в романе и создали несколько совместных музыкальных хитов.

После расставания их общение стало эпизодическим, однако в последнее время Пугачёва периодически комментирует посты музыканта и его супруги.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
После трагической потери: Алёна Хмельницкая вернулась к любимому делу
После трагической потери: Алёна Хмельницкая вернулась к любимому делу
Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака
Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Испытание скандалом: Карина Истомина раскрыла детали семейного кризиса со Смоловым
Испытание скандалом: Карина Истомина раскрыла детали семейного кризиса со Смоловым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.