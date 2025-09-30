Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности

Реакция Аллы Пугачёвой на романтический пост Владимира Кузьмина спровоцировала обвинения в её адрес. Поводом стала публикация музыканта, посвящённая годовщине отношений с супругой Екатериной.

Кузьмин опубликовал снимок с женой и подписью о 24 годах совместной жизни. Это вызвало эмоциональный отклик Пугачёвой.

"Гений со своим ангелом-хранителем. Счастья вам, ребята!" — написала певица.

Данное высказывание раскритиковали некоторые блогеры. Они усмотрели в словах Пугачёвой неискренность. Поводом для критики стало её прошлое интервью, в котором она скептически высказалась о своих бывших отношениях.

"Какое лицемерие с вашей стороны после слов о мужчинах, что кроме двух, остальные — это была помощь другу!" — заявила блогер Нина Кузьменко.

История отношений Пугачёвой и Кузьмина насчитывает несколько десятилетий. В 1980-х годах они состояли в романе и создали несколько совместных музыкальных хитов.

После расставания их общение стало эпизодическим, однако в последнее время Пугачёва периодически комментирует посты музыканта и его супруги.