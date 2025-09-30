Старые танки получают новую жизнь: как из Т-72 делают боевые машины поддержки танков

Уральское КБ транспортного машиностроения «Уралвагонзавода» научилось превращать танки Т-72 и Т-90 в БМПТ. По патенту предлагают снять башню и установить переходное кольцо на шасси для монтажа боевого модуля, после чего машину комплектуют необходимым оборудованием.

Решение даёт возможность использовать имеющиеся шасси и экономить средства, указали в КБ. Ранее на форуме «Армия-2022» концерн демонстрировал БМПТ-72 на базе Т-72.

Образец «Терминатор-2», показанный в 2013 году, весит около 44 тонн и вооружён двумя 30-мм пушками, пулемётом, пусковыми контейнерами для управляемых ракет и двумя 30-мм гранатомётами. Разработчики отмечают, что конверсия сокращает сроки модернизации и нагрузку на мощности, позволяя быстрее наращивать число БМПТ в районах дислокации. По данным ТАСС, сведения подтверждаются патентной документацией. Это помогает заменить устаревшие машины быстрее и дешевле в частях.