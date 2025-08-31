Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова во второй раз стала матерью после 40 лет. Решение далось певице непросто — первые роды сопровождались серьёзными осложнениями, которые едва не стоили ей жизни.

В интервью Наталье Подольской Орлова рассказала о пережитых трудностях.

"Было тяжёлое кесарево под общим наркозом. Я лежала в реанимации двое суток — не сокращалась матка", — поделилась певица.

Она вспомнила момент, когда пришла в себя после операции.

"Когда я открыла глаза, то сразу потрогала живот — он был такой же огромный. Я не совсем осознавала, что произошло", — добавила артистка.

Несмотря на пережитый страх, Орлова смогла стать матерью во второй раз. В беседе с Подольской певица призналась, что долго откладывала это решение и теперь жалеет о потерянном времени.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
