Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о желании вернуться в Россию. Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.

"Хотелось бы вернуться в Россию. Я, в общем-то, и не очень хотела оттуда уезжать, если честно. А уж когда смогу это сделать, не знаю. Но вернусь обязательно, хотя бы из любопытства", — поделилась Лазарева.

Она также отметила особое желание снова посетить родной Новосибирск. По словам телеведущей, её привлекают не столько места, сколько связанные с ними эмоции и воспоминания.

"Там было очень много друзей, а сейчас их осталось очень мало. И я оттуда давно уже уехала: мне тогда было 28, а сейчас — 59. Там классно, и, конечно, я когда-нибудь туда вернусь", — добавила Лазарева.

Телеведущая покинула Россию с семьёй в феврале 2022 года. Своё решение она связывала с началом специальной военной операции.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
