Мечты так и останутся мечтами: Токио в ярости из-за инициативы Москвы

Правда ТВ

Предложение Сергея Лаврова расширить состав Совета Безопасности ООН за счёт Бразилии и Индии вызвало резкое недовольство в Японии. Об этом пишет китайский портал Baijiahao, отмечая, что инициатива российского министра выглядела максимально конструктивной и стала эффектным дипломатическим жестом. По мнению авторов, Лавров одновременно поддержал союзников России и ударил по противникам, среди которых и Япония, давно мечтающая о месте постоянного члена Совбеза.

В материале подчеркивается: реформа, предложенная Москвой, фактически перекрывает Токио дорогу в Совет Безопасности. Китайские обозреватели уверены, что планы Японии останутся лишь мечтами, тогда как внимание мирового сообщества всё больше смещается в сторону Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, Лавров на Генассамблее ООН заявил, что Индия, Бразилия и африканские государства по всем параметрам давно заслужили постоянное место в Совбезе. Он также подчеркнул, что Япония и Германия слишком зависимы от США и потому не подходят на эту роль. Ранее российский постпред Василий Небензя говорил, что этим странам "не видать места в Совбезе", и это, по его словам, уже очевидный факт.