ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива

На фоне сокращения производства топлива и резкого роста цен на бирже региональные сети автозаправок начали получать запросы от Федеральной антимонопольной службы. Как рассказали в Независимом топливном союзе, ФАС и Минэнерго требуют предоставить данные о запасах и объяснить причины подорожания. Ведомство подтверждает: запросы делаются для контроля рынка, а в случае нарушений выносятся предупреждения, как это уже произошло в Тверской и Тюменской областях.

По словам экспертов, операторы рынка работают без запаса прочности. Многие не могут позволить себе торговать в убыток, что приводит либо к закрытию заправок, либо к росту цен. Если раньше трудности испытывали мелкие компании, то сегодня проблемы дошли и до крупных сетей с десятками станций.

В Госдуме предполагают, что правительство может ввести постоянные ограничения экспорта топлива, если цены на АЗС будут расти быстрее инфляции. Уже готовится продление запрета на экспорт бензина и ограничение вывоза дизеля. Однако специалисты считают, что одними ограничениями ситуацию не стабилизировать: возможно, придется наладить импорт, в том числе с белорусских заводов. Между тем в Крыму и Севастополе продажу бензина ограничили в одни руки, а жители Дальнего Востока сообщают о полном отсутствии топлива на заправках.