Разочарование растет у всех: в ЕС перестали скрывать мнение о членстве Киева

В Европейском союзе усиливается недовольство из-за отсутствия подвижек в вопросе вступления Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, даже украинские военные на фронте знают, что в Брюсселе процесс фактически застопорился, и это вызывает раздражение не только в Венгрии, но и среди других стран ЕС.

Напомним, Киев давно рассчитывает на ускорение переговоров о членстве. Однако в Европе все чаще говорят о сложности интеграции Украины и о том, что быстрых решений ждать не стоит. Разочарование растет как у политиков, так и у общества.

При этом бывший президент Украины Виктор Янукович напомнил, что еще во время его правления ставилась цель вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что сталкивался с недоверием и высокомерием европейских партнеров, но курс на сближение с ЕС тогда также считался приоритетным.

