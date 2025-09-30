Испытание скандалом: Карина Истомина раскрыла детали семейного кризиса со Смоловым

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Супруга футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина прокомментировала последствия громкого скандала с его участием.

30-летняя блогерша в интервью Лауре Джугелии призналась, что инцидент стал серьёзным испытанием для их семьи.

"Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время", — поделилась Истомина.

Она подтвердила, что продолжает поддерживать мужа, о чём ранее писала в своём Telegram-канале.

По словам диджея, сохранить отношения помогли открытые диалоги и готовность слышать друг друга.

"Хорошо, что сейчас напряжение снижается. В отношениях, конечно же, было напряжение. Все ругаются", — добавила она.

Истомина отметила, что сейчас в их семье всё нормально.

Напомним, в июле появилось видео с дракой Смолова в заведении "Кофемания". Перед публикацией записи футболиста пытались шантажировать, требуя один миллион рублей.