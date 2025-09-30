Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Михалков с тростью: ответ Пугачёвой о здоровье раскрыл реальное состояние режиссёра

0:46
Режиссёр Никита Михалков отреагировал на публичное обращение певицы Аллы Пугачёвой. Ранее в интервью она пожелала ему здоровья, сказав: "Никитушка, не болей".

Свой комментарий кинематографист дал на пресс-конференции в Липецке. Мероприятие прошло после показа его спектакля "12" в Академическом театре драмы.

На вопрос журналистов о проблемах со здоровьем Михалков ответил кратко.

"Какие проблемы? Спина болит — это правда!" — передаёт слова режиссёра издание GOROD48.

При этом Михалков появился перед собравшимися с тростью. Этот факт и стал поводом для вопросов о его физическом состоянии после слов Пугачёвой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
