От музыки к международному диалогу: как Егор Крид подружился с сыном Трампа

Российский певец Егор Крид сообщил о знакомстве с Дональдом Трампом-младшим. Контакт между артистом и старшим сыном президента США состоялся в рамках одного из международных форумов.

"Мы отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще!" — поделился Крид в своём Telegram-канале.

Совместно с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым музыкант организовал для американского гостя масштабное мероприятие. Оно объединило музыкальные и спортивные элементы.

Певец заявил о планах продолжить общение. В ближайшее время он намерен увидеться с Трампом-младшим во время визита в Соединённые Штаты.

Также Крид выразил готовность принять его с ответным визитом в российской столице.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
