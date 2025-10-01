Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский

Правда ТВ

Телеведущая Ксения Собчак высказала предположение о причинах отставки Владимира Кехмана с поста гендиректора МХАТ имени Горького.

В своём Telegram-канале она связала кадровые перестановки в театре с испортившимися отношениями Кехмана с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

"Такой жёсткий наезд на Кехмана может быть связан с контрактом по петербургской Бирже и испорченными отношениями с Пиотровским", — заявила Собчак.

Журналистка сослалась на данные, полученные от собственных источников, не раскрывая их подробностей.

Отставка Кехмана происходит на фоне нового уголовного дела в его отношении. Следственный комитет России возбудил его в конце июля по факту получения взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, гендиректор компании-подрядчика театра Марат Каргинов оплатил для Кехмана автомобиль "Мерседес" стоимостью 27 миллионов рублей.