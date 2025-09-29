Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Непростой период в семье Глафиры Тархановой: артистка поделилась переживаниями

Актриса Глафира Тарханова сообщила о сложном периоде в личной жизни. В обращении к подписчикам она призналась в переживаемых трудностях семейного характера, не раскрывая конкретных деталей ситуации.

"Решение проблем родных отнимает больше сил, энергии и нервов, чем любая работа. Потому что в этом невозможно быть равнодушным, не хочется портить отношения", — поделилась Тарханова. 

Актриса подчеркнула, что предпочитает цивилизованные методы решения возникающих вопросов.

Тарханова состоит в браке с актёром Алексеем Фаддеевым более пятнадцати лет. Пара воспитывает пятерых детей, чьё появление на свет всегда было совместным событием для супругов.

На текущий момент актриса выражает надежду на скорую нормализацию семейной обстановки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
