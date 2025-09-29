Киркоров о смерти Кеосаяна: какие слова поддержки певец нашёл для Симоньян

Филипп Киркоров публично выразил соболезнования в связи с кончиной режиссёра Тиграна Кеосаяна. После церемонии прощания, состоявшейся 28 сентября, артист опубликовал развёрнутое обращение в своём блоге.
Певец охарактеризовал Кеосаяна как профессионала высочайшего уровня и образцового семьянина.
"Горько осознавать, что он ушёл так рано. Это большая потеря для нашей страны", — отметил Киркоров.
Он подчеркнул, что творчество режиссёра находило отклик у зрителей и коллег.
Отдельно артист адресовал слова поддержки вдове покойного Маргарите Симоньян.
"Пусть душа Тиграна обретёт покой, а память о нём будет светлой и живёт в наших воспоминаниях", — написал исполнитель.
Церемония прощания стала тяжёлым испытанием для Симоньян, которая с болью переносила утрату супруга.
Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Почти девять месяцев режиссёр находился в коме, из которой так и не вышел.