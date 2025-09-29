Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Киркоров о смерти Кеосаяна: какие слова поддержки певец нашёл для Симоньян

1:09
Правда ТВ

Филипп Киркоров публично выразил соболезнования в связи с кончиной режиссёра Тиграна Кеосаяна. После церемонии прощания, состоявшейся 28 сентября, артист опубликовал развёрнутое обращение в своём блоге.

Певец охарактеризовал Кеосаяна как профессионала высочайшего уровня и образцового семьянина.

"Горько осознавать, что он ушёл так рано. Это большая потеря для нашей страны", — отметил Киркоров.

Он подчеркнул, что творчество режиссёра находило отклик у зрителей и коллег.

Отдельно артист адресовал слова поддержки вдове покойного Маргарите Симоньян.

"Пусть душа Тиграна обретёт покой, а память о нём будет светлой и живёт в наших воспоминаниях", — написал исполнитель.

Церемония прощания стала тяжёлым испытанием для Симоньян, которая с болью переносила утрату супруга.

Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Почти девять месяцев режиссёр находился в коме, из которой так и не вышел. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Непростой период в семье Глафиры Тархановой: артистка поделилась переживаниями
Непростой период в семье Глафиры Тархановой: артистка поделилась переживаниями
Ресторан, цветы и признания: как Natan отметил годовщину с женой после измен и скандала
Ресторан, цветы и признания: как Natan отметил годовщину с женой после измен и скандала
Отдых на озере после утраты: дочь Агутина подверглась жёсткой критике
Отдых на озере после утраты: дочь Агутина подверглась жёсткой критике
Степанова о разводе Дибровых: зачем Полина идёт на интервью и что скрывают звёзды Рублёвки
Степанова о разводе Дибровых: зачем Полина идёт на интервью и что скрывают звёзды Рублёвки
Развод как откровение: Дженнифер Лопес объяснила, почему расставание с Аффлеком стало для неё подарком
Развод как откровение: Дженнифер Лопес объяснила, почему расставание с Аффлеком стало для неё подарком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.