Киркоров о смерти Кеосаяна: какие слова поддержки певец нашёл для Симоньян

Филипп Киркоров публично выразил соболезнования в связи с кончиной режиссёра Тиграна Кеосаяна. После церемонии прощания, состоявшейся 28 сентября, артист опубликовал развёрнутое обращение в своём блоге.

Певец охарактеризовал Кеосаяна как профессионала высочайшего уровня и образцового семьянина.

"Горько осознавать, что он ушёл так рано. Это большая потеря для нашей страны", — отметил Киркоров.

Он подчеркнул, что творчество режиссёра находило отклик у зрителей и коллег.

Отдельно артист адресовал слова поддержки вдове покойного Маргарите Симоньян.

"Пусть душа Тиграна обретёт покой, а память о нём будет светлой и живёт в наших воспоминаниях", — написал исполнитель.

Церемония прощания стала тяжёлым испытанием для Симоньян, которая с болью переносила утрату супруга.

Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Почти девять месяцев режиссёр находился в коме, из которой так и не вышел.