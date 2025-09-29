Ресторан, цветы и признания: как Natan отметил годовщину с женой после измен и скандала

Рэпер Natan (Алишер Мирзохонов) и его супруга Анастасия Швецова отметили четырнадцатую годовщину совместной жизни. Торжественное событие пара отпраздновала в ресторане, о чём музыкант сообщил в социальных сетях.

Natan опубликовал видео с праздничного ужина и обратился к подписчикам с личным заявлением.

"Нашей семье 14 лет. Я знаю, что эксперты по счастью не одобрят такой союз. Но знаю, что есть много людей, кто за нас всё-таки рад. Эксперты, простите, но нам хорошо. Счастливы", — написал артист.

В кадре также появилась его супруга, общавшаяся с обслуживающим персоналом заведения.

Анастасия Швецова со своей стороны опубликовала фотографию с празднования. На снимке она изображена вместе с мужем в ресторане, что демонстрирует гармонию в их отношениях.

Это событие стало важной вехой для пары, пережившей ранее серьёзный кризис после участия музыканта в реалити-шоу.

Поклонники отреагировали на новость многочисленными поздравлениями. В комментариях прозвучали пожелания семейного благополучия и призывы ценить свои отношения.