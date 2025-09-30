Должникам назвали приём, который обезоружит самых настойчивых коллекторов

Юрист и руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский напомнил: коллекторы не имеют права звонить чаще восьми раз в месяц и только в дневное время. Однако на практике многие агентства нарушают эти правила, продолжая звонить ночью или приходить к должникам домой с угрозами.

Эксперт советует сохранять спокойствие и действовать грамотно. Не стоит вступать в долгие дискуссии, подтверждать долг или обещать оплату. Все сведения необходимо требовать только в письменной форме. Также гражданин имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, направив заявление в агентство.

Хаминский рекомендует фиксировать все звонки и СМС, хранить детализацию — это может стать доказательством при подаче жалобы в ФССП. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила: общение с коллекторами должно быть верифицированным. Они обязаны представляться, называть контактные данные и работать открыто. Эти меры должны защитить россиян от "чёрных коллекторов" и снизить риск мошенничества.