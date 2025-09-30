Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Должникам назвали приём, который обезоружит самых настойчивых коллекторов

1:11
Правда ТВ

Юрист и руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский напомнил: коллекторы не имеют права звонить чаще восьми раз в месяц и только в дневное время. Однако на практике многие агентства нарушают эти правила, продолжая звонить ночью или приходить к должникам домой с угрозами.

Эксперт советует сохранять спокойствие и действовать грамотно. Не стоит вступать в долгие дискуссии, подтверждать долг или обещать оплату. Все сведения необходимо требовать только в письменной форме. Также гражданин имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, направив заявление в агентство.

Хаминский рекомендует фиксировать все звонки и СМС, хранить детализацию — это может стать доказательством при подаче жалобы в ФССП. С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила: общение с коллекторами должно быть верифицированным. Они обязаны представляться, называть контактные данные и работать открыто. Эти меры должны защитить россиян от "чёрных коллекторов" и снизить риск мошенничества.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.