Штрафы до 30 тысяч: смогут ли поймать курильщиков в подъездах

Ужесточить наказания за курение и распитие алкоголя в подъездах предложила партия "Справедливая Россия — За правду". Однако, как отметил юрист Максим Шкоев в беседе с "Вечерней Москвой", привлечь нарушителей к ответственности на практике крайне сложно.

По его словам, участковый не может дежурить в каждом доме, а без свидетелей дело почти невозможно довести до конца. Работает только фиксация факта нарушения — с помощью камер видеонаблюдения или мобильных устройств, где можно установить личность нарушителя. Вероятность наказания возрастает при наличии нескольких свидетельских показаний.

Сегодня штраф за курение в общественных местах составляет одну тысячу рублей, и эта сумма, установленная ещё в 2013 году, уже не воспринимается серьёзно. Новый законопроект предполагает штрафы до 15 тысяч рублей за первое нарушение и до 30 тысяч за повторное, а злостным нарушителям может грозить арест до 15 суток. Сенатор Ольга Епифанова оценила вероятность принятия инициативы в ближайшие два года в 75%.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
