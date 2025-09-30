Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Всего один градус в спальне решает, выспитесь ли вы: проверьте свой

1:17
Правда ТВ

Качественный сон во многом зависит от правильной организации спального места. Об этом Pravda.Ru рассказал сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, кровать должна ассоциироваться только со сном. Если в ней читать, работать или смотреть телевизор, мозг перестает воспринимать её как место отдыха. Важны и условия в комнате: оптимальная температура — 21–22 градуса, а полная темнота способствует выработке мелатонина. Даже в белые ночи стоит использовать плотные шторы или жалюзи.

Эксперт подчеркнул индивидуальный подход к выбору подушки и одеяла. Желательно, чтобы у каждого был свой комплект — это помогает учесть разницу в весе и температуре тела. Матрас лучше выбирать средней жёсткости: он поддерживает позвоночник в естественном положении. Подушка же должна дополнять матрас и удерживать голову ровно.

Современные технологии также могут помочь. Специальные будильники определяют фазы сна и будят мягко в оптимальный момент. А устройства с белым шумом или светом дневного спектра помогают расслабиться и быстрее заснуть. Главное — подобрать то, что работает именно для вас.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.