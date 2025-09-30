Всего один градус в спальне решает, выспитесь ли вы: проверьте свой

Качественный сон во многом зависит от правильной организации спального места. Об этом Pravda.Ru рассказал сомнолог Павел Кудинов.
По его словам, кровать должна ассоциироваться только со сном. Если в ней читать, работать или смотреть телевизор, мозг перестает воспринимать её как место отдыха. Важны и условия в комнате: оптимальная температура — 21–22 градуса, а полная темнота способствует выработке мелатонина. Даже в белые ночи стоит использовать плотные шторы или жалюзи.
Эксперт подчеркнул индивидуальный подход к выбору подушки и одеяла. Желательно, чтобы у каждого был свой комплект — это помогает учесть разницу в весе и температуре тела. Матрас лучше выбирать средней жёсткости: он поддерживает позвоночник в естественном положении. Подушка же должна дополнять матрас и удерживать голову ровно.
Современные технологии также могут помочь. Специальные будильники определяют фазы сна и будят мягко в оптимальный момент. А устройства с белым шумом или светом дневного спектра помогают расслабиться и быстрее заснуть. Главное — подобрать то, что работает именно для вас.