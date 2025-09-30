Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Просроченные таблетки могут отравить: почему важно проверять аптечку

Правда ТВ

Ошибки при организации домашней аптечки чаще всего связаны с тем, что люди не проверяют сроки годности и складывают лекарства "на всякий случай". Об этом Pravda. Ru рассказал врач-кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его словам, просроченные препараты не только теряют эффективность, но и могут причинить вред: распадаясь, химические вещества способны вызвать отравление. Поэтому проверка дат на упаковке — обязательное условие. В основе аптечки должны быть лекарства, назначенные врачом, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Кондрахин советует ограничиться базовым набором: жаропонижающие, обезболивающие, антисептики, пластыри, йод, зелёнка и перекись водорода. Остальное формируется индивидуально, исходя из потребностей семьи. Хранить десятки упаковок "про запас" нет смысла, особенно антибиотики: разные инфекции требуют разного лечения, и самостоятельный выбор таких препаратов бесполезен и даже опасен.

Эксперт подчёркивает: аптечка — это инструмент первой помощи, а не склад случайных лекарств. Её состав нужно регулярно пересматривать, чтобы он оставался актуальным и безопасным.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.