Просроченные таблетки могут отравить: почему важно проверять аптечку

Ошибки при организации домашней аптечки чаще всего связаны с тем, что люди не проверяют сроки годности и складывают лекарства "на всякий случай". Об этом Pravda. Ru рассказал врач-кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его словам, просроченные препараты не только теряют эффективность, но и могут причинить вред: распадаясь, химические вещества способны вызвать отравление. Поэтому проверка дат на упаковке — обязательное условие. В основе аптечки должны быть лекарства, назначенные врачом, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Кондрахин советует ограничиться базовым набором: жаропонижающие, обезболивающие, антисептики, пластыри, йод, зелёнка и перекись водорода. Остальное формируется индивидуально, исходя из потребностей семьи. Хранить десятки упаковок "про запас" нет смысла, особенно антибиотики: разные инфекции требуют разного лечения, и самостоятельный выбор таких препаратов бесполезен и даже опасен.

Эксперт подчёркивает: аптечка — это инструмент первой помощи, а не склад случайных лекарств. Её состав нужно регулярно пересматривать, чтобы он оставался актуальным и безопасным.