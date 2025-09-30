Эмоции на похоронах Кеосаяна: как Лариса Долина отреагировала на случайное столкновение

Певица Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на церемонии прощания с режиссёром Тиграном Кеосаяном. При движении по залу артистка случайно столкнулась с фотографом, который пятясь назад, не заметил её приближения.

В результате столкновения Долина начала терять равновесие, но отказалась от помощи. На попытку фотографа придержать её за локоть певица отреагировала резко и отстранилась.

Эмоциональная реакция артистки продолжилась в отношении другого оператора.

"Вы меня сейчас снимали, да, в этот момент? Спасибо", — прокомментировала она его действия перед уходом.

Ранее в беседе с журналистами Лариса Долина поделилась переживаниями о кончине Кеосаяна. Она отметила, что до последнего надеялась на выздоровление режиссёра и молилась за него. Его уход певица назвала невосполнимой утратой как для близких, так и для всей страны.