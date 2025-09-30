Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Эмоции на похоронах Кеосаяна: как Лариса Долина отреагировала на случайное столкновение

1:00
Правда ТВ

Певица Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на церемонии прощания с режиссёром Тиграном Кеосаяном. При движении по залу артистка случайно столкнулась с фотографом, который пятясь назад, не заметил её приближения.

В результате столкновения Долина начала терять равновесие, но отказалась от помощи. На попытку фотографа придержать её за локоть певица отреагировала резко и отстранилась.

Эмоциональная реакция артистки продолжилась в отношении другого оператора.

"Вы меня сейчас снимали, да, в этот момент? Спасибо", — прокомментировала она его действия перед уходом.

Ранее в беседе с журналистами Лариса Долина поделилась переживаниями о кончине Кеосаяна. Она отметила, что до последнего надеялась на выздоровление режиссёра и молилась за него. Его уход певица назвала невосполнимой утратой как для близких, так и для всей страны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.