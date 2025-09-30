Какие выплаты положены каждому при сокращении: полный список

Сокращение штата — испытание и для работодателя, и для сотрудников. Однако трудовое законодательство предусматривает ряд гарантий, чтобы защитить права работников. Об этом Pravda. Ru рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский.

По его словам, при увольнении по сокращению штата сотруднику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В расчёт входят не только оклад, но и надбавки, премии и прочие выплаты. Если поиск новой работы затянется, за второй месяц также сохраняется средний заработок, а при необходимости и частично за третий.

Работодателю положено предупредить сотрудника минимум за два месяца и предложить имеющиеся вакансии. Преимущество при сохранении рабочих мест имеют специалисты высокой квалификации, родители с детьми, инвалиды и единственные кормильцы семьи. Кроме того, при увольнении выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. Особые гарантии предусмотрены для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров при смене собственника компании.