Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года

Правда ТВ

В России нет поводов для паники из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов — запасов топлива достаточно. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, бензин и дизель есть не только на НПЗ и нефтебазах, но и в резервуарах "Транснефти" и железнодорожных цистернах. Эти объёмы позволяют стране несколько недель обходиться без снижения потребления даже при полной остановке производства. Этого времени хватает, чтобы завершить основные ремонтные работы.

Эксперт подчеркнул, что в случае внеплановых аварий проблемы связаны не с дефицитом, а с логистикой. Он призвал граждан не поддаваться панике и не скупать бензин "впрок", чтобы не создавать искусственных дисбалансов. Колобанов напомнил: разговоры о "топливном кризисе" всплывают каждые два-три года, а колебания чаще вызваны спекуляциями. Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что небольшой дефицит покрывается за счёт накопленных запасов, как это всегда происходило.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.