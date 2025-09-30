Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года

В России нет поводов для паники из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов — запасов топлива достаточно. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, бензин и дизель есть не только на НПЗ и нефтебазах, но и в резервуарах "Транснефти" и железнодорожных цистернах. Эти объёмы позволяют стране несколько недель обходиться без снижения потребления даже при полной остановке производства. Этого времени хватает, чтобы завершить основные ремонтные работы.

Эксперт подчеркнул, что в случае внеплановых аварий проблемы связаны не с дефицитом, а с логистикой. Он призвал граждан не поддаваться панике и не скупать бензин "впрок", чтобы не создавать искусственных дисбалансов. Колобанов напомнил: разговоры о "топливном кризисе" всплывают каждые два-три года, а колебания чаще вызваны спекуляциями. Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что небольшой дефицит покрывается за счёт накопленных запасов, как это всегда происходило.