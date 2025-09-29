Степанова о разводе Дибровых: зачем Полина идёт на интервью и что скрывают звёзды Рублёвки

Сетевой психолог Вероника Степанова представила публичный анализ недавнего развода Дмитрия и Полины Дибровых. В видеообращении она рассмотрела мотивы сторон и возможные последствия этого громкого события.

Специалистка подвергла сомнению необходимость активного участия Полины в медийной деятельности после расставания.

"Я бы на её месте не ходила на эти интервью. Зачем это надо? Зачем себя травмировать? Успокойся", — заявила Степанова.

Одной из ключевых тем стала интимная сторона жизни распавшейся пары. Комментируя признание об отсутствии страсти в браке, психолог отметила: "Она в самом соку, у неё ещё всё в порядке с гормональным фоном. Ей тридцать с хвостиком и она в самом цветении".

При этом новый избранник Полины, по мнению Степановой, не отличается сильной конституцией.

Эксперт также выразила скептицизм относительно искренности всех вовлечённых сторон. Она указала, что участники этой истории могут не договаривать важные детали.

Вероника Степанова предположила возможное развитие событий под давлением общественности. По её версии, это может привести к возвращению Полины к бывшему супругу, который способен простить измену.