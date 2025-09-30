Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как превратить стаж и белую зарплату в пенсию в 50 тысяч: эти ошибки не прощает государство

Чтобы в будущем получать пенсию около 50 тысяч рублей, важен целый комплекс условий. Об этом "АиФ-Петербург" рассказала заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

По её словам, основа достойной пенсии — это непрерывный трудовой стаж и официальная "белая" зарплата, ведь именно за неё начисляются пенсионные баллы. Существенную роль играют и накопления: долгосрочные инвестиции, страховые продукты и программы софинансирования. Эксперт советует рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами, которые есть у большинства крупных банков, а также перевод накопительной части в сбережения на длительный срок.

Коваленко добавила, что дополнительные выплаты могут приносить почётные грамоты и награды за работу. При этом экономист предостерегает: выбирать фонды нужно внимательно, избегая сомнительных организаций и схем с обещанием быстрого сверхдохода. Только сочетание стабильного стажа, официального дохода и грамотных вложений позволит сформировать пенсию в 50 тысяч рублей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
