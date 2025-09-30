Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Одно привычное фруктовое оружие помогает убрать живот: вот как это работает

Хотите избавиться от лишнего жира на животе? Помочь в этом может самый обычный фрукт, который есть почти в каждом доме — банан. Он доступен круглый год, вкусен сам по себе и легко сочетается как с десертами, так и со многими солёными блюдами, сообщает kondice.cz.

Бананы богаты клетчаткой, благодаря чему надолго дарят чувство сытости и помогают контролировать аппетит. В менее спелых плодах особенно много резистентного крахмала, который поддерживает рост полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии влияют на обмен жиров и могут способствовать уменьшению жировых отложений в области живота. Кроме того, бананы содержат калий и магний — минералы, важные для правильного метаболизма.

Один средний банан — это всего около 110 калорий, 3 грамма клетчатки и 450 миллиграммов калия. Чтобы эффект был максимальным, диетологи советуют есть бананы вместе с белками или полезными жирами. Отличные варианты: банан с греческим йогуртом, творогом и корицей, с орехами, авокадо или арахисовой пастой. А вот переспелые, коричневые бананы содержат больше сахара и насыщают хуже.

Включив бананы в рацион и сочетая их с правильными продуктами, можно не только поддерживать энергию и здоровье, но и постепенно уменьшать жировые отложения на животе.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
