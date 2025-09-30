Простуда лечится не всем: продукты, которые только мешают выздоровлению

Во время простуды важно щадить организм, который тратит силы на борьбу с вирусом. Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева в беседе с "Газетой.Ru" пояснила: тяжелая пища требует много энергии на переваривание, поэтому от фастфуда, сладкой газировки, жирных и жареных блюд лучше отказаться.

Если аппетита нет, главное — соблюдать питьевой режим. Морсы, компоты или тёплое молоко с мёдом помогут восполнить силы и избежать обезвоживания. В рацион стоит включить лёгкие супы на курином или рыбном бульоне, каши, тушёные овощи, нежирное мясо или рыбу, кисломолочные продукты и немного фруктов, предпочтительно запечённых.

При этом свежие овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки лучше отложить до выздоровления: они могут вызывать тяжесть. Оптимальны варка, тушение, запекание или готовка на пару. Помимо питания, врач советует высыпаться, проветривать помещения, поддерживать комфортный климат и не перегружать себя физически. А при высокой температуре или резком ухудшении состояния нужно обязательно обращаться к врачу.