Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Простуда лечится не всем: продукты, которые только мешают выздоровлению

1:15
Правда ТВ

Во время простуды важно щадить организм, который тратит силы на борьбу с вирусом. Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева в беседе с "Газетой.Ru" пояснила: тяжелая пища требует много энергии на переваривание, поэтому от фастфуда, сладкой газировки, жирных и жареных блюд лучше отказаться.

Если аппетита нет, главное — соблюдать питьевой режим. Морсы, компоты или тёплое молоко с мёдом помогут восполнить силы и избежать обезвоживания. В рацион стоит включить лёгкие супы на курином или рыбном бульоне, каши, тушёные овощи, нежирное мясо или рыбу, кисломолочные продукты и немного фруктов, предпочтительно запечённых.

При этом свежие овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки лучше отложить до выздоровления: они могут вызывать тяжесть. Оптимальны варка, тушение, запекание или готовка на пару. Помимо питания, врач советует высыпаться, проветривать помещения, поддерживать комфортный климат и не перегружать себя физически. А при высокой температуре или резком ухудшении состояния нужно обязательно обращаться к врачу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.