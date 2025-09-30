Простуда и горячий чай: привычка, которая оборачивается ожогом

С наступлением осени традиционно растёт число простудных заболеваний, и многие стараются облегчить симптомы горячим чаем. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова предупреждает: слишком горячие напитки при боли в горле могут лишь усугубить состояние. Вместо этого она рекомендует тёплое питьё и регулярные полоскания.

По словам специалиста, для заваривания лучше использовать шалфей, ромашку или календулу. Травы заливаются кипятком, но перед употреблением настой нужно остудить. Тёплый напиток не травмирует слизистую и помогает уменьшить воспаление. Дополнительно тем же настоем можно полоскать горло, но после процедуры в течение получаса следует избегать еды и выхода на холод.

Чернышова развеяла и популярный миф о том, что чем горячее чай, тем быстрее он помогает. Наоборот, это может вызвать ожог слизистой и усугубить течение болезни. Врачи советуют отдавать предпочтение чёрному или травяному чаю с мёдом в тёплом виде — именно так напитки принесут пользу при простуде.