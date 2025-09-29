"Наелись": сотням украинских ресторанов грозит закрытие из-за бегства персонала

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сотни ресторанов Киева рискуют закрыться из-за массового отъезда молодых мужчин за границу. Об этом пишет украинская "Экономическая правда" со ссылкой на представителей отрасли. После того как власти разрешили выезд мужчинам от 18 до 22 лет, многие предприятия столкнулись с нехваткой персонала.

По данным сайта Work. ua, каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении сотрудников этой возрастной категории. Соучредитель заведений "Завертайло" и Honey рассказал, что только у него за короткое время уволились пятеро работников, и это лишь начало. По прогнозам рестораторов, отток кадров в ближайшие месяцы может составить до 30%.

Кризис усиливается на фоне падения посещаемости и роста доходов лишь на уровне инфляции. Особые опасения вызывает ноябрь — традиционно самый слабый месяц для бизнеса. Тем временем для мужчин от 22 до 60 лет выезд за границу остаётся закрыт из-за мобилизации, а сообщения о насильственных облавам на призывников всё чаще появляются в украинских соцсетях.