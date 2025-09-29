Небо на грани: Европа заявляет о нарушениях, Кремль отвечает коротко

Несколько европейских стран в последние недели заявили о якобы нарушениях их воздушного пространства российскими беспилотниками и истребителями. Доказательств не представлено, Москва отвергает обвинения, а западные лидеры предупредили о готовности отбивать подобные нарушения.

Bloomberg и South China Morning Post сообщили, что послы Великобритании, Франции и Германии на встрече в Москве предостерегли: НАТО готово сбивать самолёты при угрозе. Ряд политиков сослался на инцидент с МиГ-31 у границы Эстонии.

Минобороны России назвало полёт МиГ-31 плановым и заявило, что границы не нарушались. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве решать шаги страны, а министр иностранных дел Сергей Лавров предостерёг, что попытки поражать объекты в российском небе повлекут серьёзные последствия. Это вызывает серьёзную озабоченность. Ситуация повышает риск нежелательной эскалации.