Выборы без выбора: как Санду удержала власть в Молдавии

В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, итоги которых вызвали бурную реакцию у оппозиции и за её пределами. Несмотря на использование административного ресурса, давление на СМИ и устранение конкурентов, правящая партия "Действие и солидарность" потеряла почти десять мест и получает 54 мандата против 47 у оппозиции. Решающее преимущество ПДС обеспечили голоса диаспоры за рубежом.

Депутат Госдумы Алена Аршинова заявила РИА Новости, что выборы нельзя признать легитимными: зафиксированы массовые нарушения, от недопуска наблюдателей и журналистов до переполненных урн ещё до начала голосования. Она подчеркнула, что реальная поддержка ПДС внутри страны резко упала, а победа стала возможной только благодаря заграничным участкам.

По словам Аршиновой, это привело Молдавию к глубокому политическому кризису и ещё большему расколу общества. Она считает, что при поддержке западных структур президент Майя Санду продолжит курс на милитаризацию, отказ от нейтралитета и давление на Гагаузию и Приднестровье. Оппозиция во главе с Игорем Додоном уже объявила о протесте в Кишинёве, чтобы отстаивать свои результаты.

