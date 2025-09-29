Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый избранник падчерицы Урганта: Эрика Кикнадзе начала отношения с российским рэпером

Эрика Кикнадзe, 25-летняя падчерица Ивана Урганта, закрутила роман с музыкантом. Её избранником стал рэпер Сергей Дмитриев, известный под сценическим псевдонимом 9mice.

По информации StarHit, артист представляет новую волну российского хип-хопа. Его творчество сочетает личные переживания с экспериментами в звучании.

Музыкант ранее состоял в отношениях со стилистом Режиной. Она участвовала в создании обложки его альбома "Asphalt".

Новые отношения Эрики стали развиваться после расставания с предыдущим избранником. Девушка удалила совместные фотографии и сменила имидж.

Телеведущий Иван Ургант традиционно принимает участие в жизни падчерицы. Ранее он с юмором комментировал её личный выбор, подчеркивая уважение к самостоятельности Эрики.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
