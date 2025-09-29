Италию предупредили о российских дронах: как ответил Рим

Глава итальянского МИДа Антонио Таяни отверг угрозу российских беспилотников для своей страны. По его словам, Москва не планирует атаковать Италию, а местные силы ПВО находятся в постоянной готовности. Министр подчеркнул, что эффективность итальянских ВВС позволяет гражданам чувствовать себя в безопасности, и призвал не поддаваться панике.

Поводом для обсуждения стали заявления Владимира Зеленского о риске появления российских дронов в небе Италии после инцидентов в Польше. Там в сентябре сообщили о сбитых беспилотниках, но Москва настаивает, что удары наносились только по украинским целям, а дальность используемых дронов не превышает семисот километров.

Тем временем случаи нарушения воздушного пространства фиксировались также в Румынии, Эстонии, Норвегии и Дании. На фоне этих инцидентов в ЕС обсуждается проект "стены дронов" для защиты восточных границ НАТО. Россия отвергает обвинения, а Владимир Путин неоднократно заявлял, что разговоры о нападении на НАТО не имеют под собой оснований.