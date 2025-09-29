Свадебная драма Селены Гомес: почему мать певицы обиделась в день торжества

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мать Селены Гомес Мэнди Тифи выразила обиду из-за решения дочери на свадебной церемонии. Конфликтная ситуация произошла во время бракосочетания певицы с Бенни Бланко.

Мэнди рассчитывала на роль сопровождающей дочь к алтарю. Однако Гомес предпочла, чтобы эту почётную миссию выполнил её дедушка.

"Мать Селены и её отчим были буквально убиты горем из-за того, что она не выбрала свою мать", — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

Источники в окружении певицы подтвердили, что решение было обдуманным. Несмотря на это, Тифи до последнего надеялась на изменение выбора дочери.

Свадьба состоялась в поместье в Санта-Барбаре. Молодожёны выбрали для церемонии наряды от Ralph Lauren.