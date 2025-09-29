Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Басилашвили назвал книгу, которую стоит запретить вместо фильмов Балабанова

Олег Басилашвили предложил запретить роман Льва Толстого "Война и мир". 

Поводом для комментария послужили сообщения о возможном ограничении проката картин режиссёра Алексея Балабанова. Актёр отреагировал на эту информацию с изрядной долей сарказма.

Он заявил, что начал бы с запрета фундаментального произведения русской литературы. Басилашвили привёл конкретные аргументы в пользу своего ироничного тезиса.

"Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить", — пояснил для kp.ru свою позицию актёр.

Развивая мысль, собеседник издания отметил абсурдность тотальных запретов в творчестве. По его словам, такой подход позволил бы избежать многих дискуссий.

"И вообще проще было бы всё запретить, всё! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так", — добавил Басилашвили.

Ранее народный артист уже высказывался о проблемах в современной киноиндустрии. Он связал моду на ремейки с нежеланием кинематографистов исследовать актуальные темы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
