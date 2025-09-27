Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вражда в медиа: как Симоньян отреагировала на слова Кушанашвили о болезни

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на критику со стороны телеведущего Отара Кушанашвили. Поводом для полемики стали высказывания шоумена о борьбе Симоньян с онкологическим заболеванием.

Кушанашвили, который сам лечится от рака, выразил сомнения в отдельных деталях рассказа коллеги. Его удивила короткая продолжительность госпитализации после операции.

"Я не знаю никакой онкологии, которая позволяла бы сразу быть дома. Меня держали 12 лет в онкоцентре", — заявил Отар в эфире собственного шоу.

Маргарита Симоньян не стала вступать в пространные дискуссии. Свой ответ она ограничила кратким комментарием в Telegram-канале.

"Помоги Господь незнакомому мне Отару, а также вразуми его", — написала главред RT.

Ситуация развивается на фоне тяжёлого периода в жизни Симоньян. Её супруг, режиссёр Тигран Кеосаян, находится в коме уже девять месяцев. На плечах Маргариты также забота о троих детях и собственное лечение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
